RIVM waarschuwt voor te snelle overstap op nieuw ict-systeem GGD

Het RIVM maakt zich zorgen over een te snelle overstap van de GGD op een nieuw systeem voor bron- en contactonderzoek. Dat blijkt uit een brandbrief van RIVM-directeur Jaap van Dissel aan het ministerie van Volksgezondheid.

De GGD's willen overstappen op een nieuw systeem omdat het oude achterhaald is en daardoor mogelijkheid tot lekken biedt. Het RIVM vreest dat de invoering te snel komt.

"Juist een invoering ten tijde van een 'derde golf' kan dit ertoe leiden dat het bron-en contactonderzoek eerder moet worden afgeschaald. Dit heeft een negatief effect op de bestrijding, en op het zicht houden op het virus", schrijft Van Dissel.

Als er een nieuw systeem komt, moet dat goed zijn getest en moet het aan een aantal voorwaarden voldoen, schrijft Van Dissel. Zo moet alles wat het huidige systeem kan, ook werken in het nieuwe systeem, zoals het in kaart brengen van besmettingsclusters. Ook moeten alle datastromen zijn gewaarborgd.

Zeker als het effect van maatregelen moet worden gemeten, zijn correcte statistieken belangrijk, benadrukt hij.

Te snel

Als het nieuwe systeem van de GGD toch te snel wordt ingezet, kunnen volgens het RIVM een aantal essentiële datastromen voor de landelijke surveillance wegvallen. Het gaat dan om gegevens die worden getoond in het Coronadashboard onder de kopjes Besmettingen en Kwetsbare groepen.

Ook kan het RIVM geen goed zicht meer houden op het verloop van besmettingen in verpleeghuizen. Ook de vaccinatiestatus van gemonitorde contacten valt weg en voor het meten of de vaccins effect hebben, is een goede registratie belangrijk, schrijft Van Dissel.

De ict-systemen van te GGD liggen onder vuur omdat er data uit de systemen zouden zijn verkocht. Dat ze slecht beveiligd zijn tegen misbruik, is bovendien al langer duidelijk. De GGD wil daarom in ieder geval één ict-systeem snel vervangen: het zogenoemde HPzone Lite, dat bedoeld is om op grote schaal bron- en contactonderzoek te doen.