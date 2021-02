Mexicaanse agenten opgepakt na vondst 19 lichamen bij grens met VS

De Mexicaanse autoriteiten hebben twaalf politieagenten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van 19 mensen bij de grens met de VS. De lichamen werden vorige maand gevonden in een uitgebrande vrachtwagen vol kogelgaten in de noordelijke staat Tamaulipas.

De agenten worden verdacht van moord, machtsmisbruik en het afleggen van valse verklaringen. Onder de slachtoffers waren ten minste twee migranten uit Guatemala. Nog niet alle lichamen zijn geïdentificeerd. De autoriteiten gaan ervan uit dat zeker twaalf slachtoffers ook uit Guatemala komen, uit een gebied dat hard is geraakt door de coronacrisis.

Onder de doden waren ook twee Mexicanen, de eigenaar van de vrachtwagen en een bij de autoriteiten bekende mensensmokkelaar. Justitie zegt dat nog wordt uitgezocht of ook andere agenten en criminele organisaties betrokken waren bij de moorden.

In het gebied proberen veel migranten illegaal de grens met de Amerikaanse staat Texas over te steken. Daar zijn veel bendes actief die geld krijgen van gidsen die op hun beurt weer betaald zijn door de asielzoekers. Meerdere criminele organisaties willen de controle hebben over de smokkelroutes.