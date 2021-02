Prototyperaket van SpaceX ontploft wederom bij landing

Voor de tweede keer binnen twee maanden is een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX geëxplodeerd bij een test.

Prototype SN9 van de Starship-raket vertrok zonder problemen van de lanceerbasis in de Amerikaanse staat Texas. Nadat de herbruikbare raket binnen ongeveer 5 minuten een hoogte van 10 kilometer had bereikt, begon het toestel zoals gepland horizontaal aan een gecontroleerde val naar beneden.

De bedoeling was dat de SN9 in het laatste deel van de test weer verticaal zou draaien, om zo te kunnen landen op de lanceerbasis. Maar de raket draaide na het weer inschakelen van de motoren niet en viel op de grond. Mogelijk is een van de motoren uitgevallen.

Er volgde een flinke knal en vuurbal: