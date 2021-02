Voorlopig verandert er helemaal niets aan de zomer- en wintertijd

Er verandert voorlopig niets aan het twee keer per jaar verzetten van de klok. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat het voorstel van de Europese Commissie om de zomertijd af te schaffen de ijskast in gaat.

De Europese Commissie deed in 2018 een voorstel om de klok niet meer te verzetten. Ook het Europees Parlement sprak zich uit voor het aanhouden van of alleen de wintertijd of alleen de zomertijd. Uit peilingen bleek dat ook veel Europese burgers ervanaf willen.

Het verzetten van de klok zou slecht zijn voor het bioritme van mensen. De uiteindelijke beslissing is aan de lidstaten in de Europese Raad.

Ollongren schijft dat de huidige voorzitter van de EU, Portugal, niet van plan is het voorstel van de commissie op de agenda te zetten. Ook de vorige voorzitter, Duitsland, liet het onderwerp ongemoeid.

Geen zicht op duur discussie

Op verzoek van het Europees Parlement heeft de Europese Raad laten weten nu "geen zicht te hebben op de duur en de uitkomst van de discussie". Verschillende landen willen eerst meer weten over de effecten van zo'n maatregel.

Nederland kent sinds 1977 zomertijd en in 1996 volgde de Europese Unie. De reden om ertoe besluiten was energiebesparing. Omdat het in de zomer zo vroeg licht wordt, gaat er veel daglicht verloren. Door de klok een uur vooruit te zetten, is het 's avonds een uur langer licht.