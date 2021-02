NAM schrapt nog eens tweehonderd banen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Assen gaat dit jaar opnieuw honderden banen schrappen. Volgens directeur Johan Atema gaat het om tweehonderd vaste banen. De verwachting is dat de reorganisatie dit jaar wordt afgerond.

In oktober reorganiseerde de NAM ook al. Toen werd bekend dat er tweehonderd tot driehonderd vaste medewerkers en driehonderd ingehuurde krachten moesten verdwijnen.

Ook voor volgend jaar staat er een reorganisatie op de agenda. "We doen dat allemaal in fases om de grote veranderingen te kunnen doorstaan. In één keer gaat niet", zegt directeur Atema tegen RTV Drenthe.

'Vervelend maar nodig'

De NAM is al sinds 2016 aan het reorganiseren. Volgens Atema zijn die personele ingrepen nodig om in de toekomst rendabel te kunnen blijven.

De NAM moest flink ingrijpen, omdat de gasprijs afgelopen jaar fors daalde. Ook wordt alvast een voorschot genomen op de verwachte sluiting van het grote Groninger gasveld. Eind dit jaar neemt het kabinet daar een definitief besluit over.

"Die sluiting zal dus ook arbeidsplaatsen kosten. We worden straks een veel kleiner bedrijf. Daar anticiperen wij nu op. We zien ook mogelijkheden om in de toekomst efficiënter te gaan werken, waardoor we minder mensen nodig hebben. Ik schat dat we uiteindelijk met 1300 tot 1400 mensen overblijven, van wie zo'n 1000 in vaste dienst. Maar pin me daar niet op vast."

Kleiner kantoor

De verdere inkrimping van het personeel heeft mogelijk ook gevolgen voor het huidige hoofdkantoor in Assen. "Ons kantoor is destijds gebouwd toen we nog met 2500 of zelfs meer mensen waren. Ik verwacht daarnaast ook dat mensen na de coronacrisis nog veel thuis zullen werken. We gaan kijken of we het met een kleiner kantoor kunnen doen."

Toch wil Atema niet alle banden met Drenthe verbreken: "We zullen hier altijd een positie houden. We hebben nog steeds veel gas en olie hier. Maar ook spelen we een rol in de energietransitie. Onze verbondenheid blijft, we worden alleen een kleiner bedrijf."