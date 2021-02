Advocaat-generaal: geen herziening Arnhemse villamoord

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad vindt dat de zaak rond de Arnhemse villamoord niet hoeft te worden herzien. Hij heeft een negatief oordeel gegeven over het herzieningsverzoek dat acht veroordeelden hadden ingediend, meldt Omroep Gelderland.

Volgens de advocaat-generaal zijn er geen nieuwe feiten en omstandigheden die de rechter tot een ander oordeel kunnen brengen. De Hoge Raad volgt het advies van de advocaat-generaal vaak, maar niet altijd op.

Villamoord

De zaak draait om een overval op een villa in Arnhem in 1998. De 63-jarige bewoonster werd daarbij doodgeschoten. De vrouw had op dat moment bezoek van een 33-jarige vrouw. Beiden werden gedwongen op bed te gaan liggen en werden vervolgens beschoten. De bewoonster werd daarbij gedood, de andere vrouw raakte gewond.

Negen mannen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de vijf en twaalf jaar. Een van hen pleegde zelfmoord in de cel. Ze zeggen dat ze ten onrechte zijn veroordeeld.

Fouten van de politie

In 2014 verscheen een rapport waarin deskundigen stelden dat er bij het onderzoek naar de moord fouten zijn gemaakt door de politie. Zo zouden verdachten zwaar onder druk zijn gezet om verklaringen af te leggen. Een commissie die de zaak in opdracht van de overheid onderzocht concludeerde in 2018 dat er fouten zijn gemaakt bij het veiligstellen van forensisch bewijs.

De uitspraak van de Hoge Raad is naar verwachting op 20 april.