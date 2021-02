Staatsbosbeheer wil rust voor dieren in ondergelopen uiterwaarden

Ook in de IJssel staat het water heel hoog, zegt boswachter Jeroen den Hartog tegen RTV Oost. Hij is verantwoordelijk voor het gebied IJsselvallei.

Terwijl Den Hartog zijn verhaal doet, staat hij bijna tot zijn knieën in het water. "Ik sta nu op een fietspad bij Wijhe. Dit is één van de paden die overstroomt als het waterpeil in de IJssel flink omhoog gaat. Toch is het dit jaar extremer. We naderen nu een waterstand die we tien jaar geleden voor het laatst gehaald hebben."