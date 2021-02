Britse coronaheld 'Captain Tom' overleden

'Captain Tom' werd vorig jaar wereldberoemd doordat hij rondjes liep door zijn tuin om geld op te halen voor de Britse gezondheidszorg. Hij haalde miljoenen euro's op met zijn actie en werd in juli vorig jaar geridderd door koningin Elizabeth.

Moore was niet gevaccineerd, omdat hij de afgelopen weken werd behandeld voor een longontsteking. Vanwege de medicatie die hij kreeg, kon hij niet ingeënt worden. Vorige week testte hij positief op het coronavirus.

"We zijn zeer dankbaar dat we bij Captain Tom mochten zijn in de laatste uren van zijn leven", schrijven Moores dochters Hannah en Lucy in een persverklaring.

"Het laatste levensjaar van onze vader was niets minder dan opmerkelijk. Hij voelde zich herboren en maakte dingen mee waar hij alleen maar van kon dromen. Hoewel hij maar zo kort in vele harten heeft gezeten, was hij een ongelofelijke vader en opa. We zullen met heel veel liefde aan hem terugdenken."

Afgelopen april werd Moore 100 en kreeg hij de titel 'erekolonel'.