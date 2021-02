Koopmans: WHO-missie in China is boeiend en fascinerend, maar vol gevoeligheden

De WHO-missie in Wuhan verloopt volgens de Nederlandse viroloog Marion Koopmans volgens plan. Vanuit haar hotel in Wuhan vertelt ze dat het WHO-team tot nu toe "alles heeft gekregen waarom gevraagd was". Toch is de opdracht die de wetenschappers hebben meegekregen, de herkomst van de pandemie achterhalen, een haast onmogelijke.

"Ik ben zelf zeker niet ontevreden", zegt ze. "Onze discussies zijn scherp. De samenwerking met de Chinese collega's is goed. Het is een goede groep onderzoekers. Het is super boeiend en heel fascinerend." Maar ze merkt geregeld ook gevoeligheden. "Daarom proberen we zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Zodra we gaan speculeren over wat er gebeurd zou kunnen zijn, wordt het lastig."

In een videogesprek vertelt Koopmans dat ze onder de indruk is van de impact van het virus in Wuhan: