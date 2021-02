Pakistan moet man vrijlaten die veroordeeld was voor moord op Daniel Pearl

In Pakistan is de man vrijgelaten die aanvankelijk ter dood was veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl, maar daar later deels van werd vrijgesproken. Ahmad Saeed Omar Sheikh is op bevel van het Pakistaanse hooggerechtshof uit zijn cel gehaald en naar een zogenoemd safe house van de regering gebracht.

Sheikh mag de locatie niet verlaten, hij wordt hij 24 uur per dag bewaakt. Wel mag zijn familie op bezoek komen.

De Amerikaanse familie van Pearl en de Pakistaanse regering zijn overtuigd van de schuld van Sheikh en probeerden zijn vrijlating tegen te houden. Het hooggerechtshof wees een verzoek daartoe afgelopen donderdag echter af. Dat hij nu in een safe house moet blijven, wordt gezien als concessie van het hof aan de regering.

Daniel Pearl onderzocht in 2002 banden tussen islamitische terroristen en Richard Reid, een Amerikaanse terrorist die bekendstaat als de 'shoe bomber'. In de Pakistaanse stad Karachi werd Pearl vervolgens ontvoerd en een aantal dagen later onthoofd.

Een paar maanden later werd Sheikh als brein achter de ontvoering en moord veroordeeld tot de doodstraf. Hij ontkende zijn betrokkenheid echter.

'Een kleine rol'

In april van vorig jaar werd zijn straf door een Pakistaanse rechter teruggebracht tot zeven jaar, omdat hij slechts betrokken zou zijn bij de ontvoering en niet bij de moord. Het hooggerechtshof had de mogelijkheid die beslissing terug te draaien, maar deed dat niet.

Een aantal dagen geleden dook er een handgeschreven brief op van Sheikh uit 2019 waarin hij toegeeft wel betrokken te zijn geweest bij de moord op Pearl. Daarbij zou hij naar eigen zeggen echter maar "een kleine rol" gespeeld hebben. Volgens Sheikhs advocaat heeft hij die brief onder druk geschreven.

De Verenigde Staten hebben eerder gezegd om uitlevering van Sheikh te vragen als hij inderdaad zou worden vrijgelaten. Naast de moord op Pearl is Sheikh in Amerika ook aangeklaagd voor het kidnappen van een Amerikaan in India.