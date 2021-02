Krimpenerwaard gooit gamende kinderen in de strijd tegen cybercrime

De gemeente Krimpenerwaard schakelt kinderen tussen de 8 en 12 jaar in bij de strijd tegen cybercriminaliteit. Met behulp van een computerspel leren ze over de gevaren van het internet. Het idee is dat de kinderen die kennis vervolgens overbrengen aan hun ouders en grootouders.

"Mijn vader weet alles al, maar mijn moeder kan ik nog wel wat leren", zegt de 11-jarige Keano tegen Omroep West. "Bijvoorbeeld om geen vreemde linkjes aan te klikken." Hij is op dit moment de beste speler van de gemeente. "Misschien omdat ik ict'er wil worden en ik heb mijn spreekbeurt een keer over hacken gedaan."

Het initiatief kwam voort uit een enquête onder de bewoners van Krimpenerwaard. Daaruit bleek dat mensen bang zijn voor oplichting via het internet en ze meer voorlichting willen krijgen. Daarop ondernam de gemeente actie.

Begin januari ontvingen alle leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 een brief van de burgemeester en de politie met de uitnodiging om het spel te gaan spelen. De kinderen zijn in de game zelf cyberagent en moeten vragen beantwoorden over online criminaliteit en opdrachten doen.

Kinderen leren sneller

Volgens burgemeester Roel Cazemier is de belangstelling groot. "Kinderen leren sneller en zijn meer gericht op het gebruik van internet, dus we hopen dat ze hun ouders of grootouders streetwise kunnen maken."

Ook de 8-jarige Lieve speelt mee. "Je kan er echt iets van leren, bijvoorbeeld wat hackers doen en hoe je ze kan tegenhouden." Volgens haar moeder wijst Lieve haar ouders regelmatig op verdachte dingen. "Als ik een linkje open op mijn telefoon, dan zegt ze: dat mag niet, dat kan gevaarlijk zijn."

De 8-jarige vindt het spel zelfs zo leuk dat ze haar toekomstplannen heeft gewijzigd. "Ik wilde detective worden, maar nu wil ik iets anders worden: online agent, door dit spel."