Platenlabel laat Marilyn Manson vallen na beschuldigingen seksueel misbruik

Wood vertelde de afgelopen jaren al over haar ervaringen met huiselijk geweld en verkrachting, zonder daarbij namen te noemen van daders. "Toen ik eenmaal een keer verkracht was, was het eenvoudiger om het nog een keer te ondergaan. Ik schakelde mezelf instinctief uit", schreef ze in 2017 op social media in het kader van de #metoo-campagne.

Ze was de initiatiefnemer van de Phoenix Act, een wetswijziging die ervoor moet zorgen dat beschuldigingen van huiselijk geweld minder snel verjaren. Met succes, de wet werd afgelopen jaar van kracht in California. Wood heeft zichzelf als doel gesteld de wet aangenomen te krijgen in de hele VS.

Op maandag traden ook andere vrouwen uit de Amerikaanse entertainment- en kunstwereld naar buiten met soortgelijke beschuldigingen: