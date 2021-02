Alle winkels samen verkochten vorig jaar meer dan in 2019

De totale omzet van alle Nederlandse winkels samen is gestegen in coronajaar 2020. De verkopen lagen 5,9 procent hoger dan in 2019. Daarmee nam de omzet van de detailhandel voor het zevende jaar op rij toe, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat klinkt positief, maar achter die overzichtscijfers schuilen meer gedetailleerde cijfers die laten zien hoe zwaar een deel van de winkelstraat het op dit moment heeft. Over het hele jaar gezien bleef de omzet van de non-foodwinkels gelijk aan de omzet van 2019. Terwijl die winkels in 2019 juist bijna 3 procent meer verkochten dan het jaar ervoor.

In de laatste drie maanden - doorgaans topmaanden vanwege de feestdagen - daalde de omzet van de winkels zonder voedsel zelfs met bijna 6 procent. Vooral kledingwinkels en schoenenwinkels moesten dikke minnen in hun boeken zetten: de omzet daalde daar met bijna 27 procent.

Ruim een derde van alle winkeliers verwachtte begin januari dat de omzet van de hele detailhandel in de eerste drie maanden van dit jaar zal afnemen.

Supermarkten en doe-het-zelfzaken

Dat de totale omzet vorig jaar toch hoger lag dan in 2019 komt vooral door de goede zaken bij winkels die eten verkopen. Deze zogenoemde foodsector zag de omzet met 6,9 procent stijgen.

Vooral de supermarkten deden het goed. In de laatste drie maanden van 2020 was de omzet daar 7,3 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van speciaalzaken als slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijterijen steeg met 6 procent.

Maar de grootste omzetwinnaars aan het einde van vorig jaar waren de doe-het-zelfzaken, keukenboeren en vloerverkopers. Hun omzet lag in het laatste kwartaal bijna 17 procent hoger dan eind 2019.

Failliet

In het vierde kwartaal van 2020 gingen relatief weinig winkeliers failliet. Er werden 48 faillissementen uitgesproken. Dat is half zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder.

Ook vergeleken met de rest van 2020 gingen minder winkeliers failliet in oktober, november en december. In de eerste helft van het jaar gingen sloten zo'n 100 winkelbedrijven per kwartaal. In het derde kwartaal waren dat er 67.