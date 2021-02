Acteur Dustin 'Screech' Diamond (44) overleden

De Amerikaanse acteur Dustin Diamond (44) is overleden. Zijn bekendste rol was die van de nerd Screech in de razend populaire tv-sitcom Saved by the Bell, over een groep vrienden op school. De serie werd uitgezonden van 1989 tot 1993 en kende daarna diverse spin-offs, waarin Diamond ook te zien was.

Diamond verscheen later onder meer in The Weakest Link en in Celebrity Big Brother.

Celstraf

De acteur kwam na zijn acteersuccessen geregeld in aanraking met het gezag. Zo werd hij aangeklaagd voor huur- en belastingachterstanden en verboden wapenbezit. In 2015 werd hij veroordeeld tot vier maanden cel wegens betrokkenheid bij een steekpartij.

Drie weken geleden hoorde Diamond dat hij leed aan een agressieve vorm van kanker. Volgens een woordvoerder heeft hij niet geleden. "Hij was een grappig en optimistisch figuur en maakte het liefst mensen aan het lachen", staat in een verklaring.