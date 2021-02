'Langste fietsbrug van Europa' geopend bij Winschoten

In de Groningse gemeente Oldambt is vandaag een 800 meter lange brug voor fietsers en wandelaars geopend. De brug is volgens de gemeente de langste fietsbrug van Europa. Hij verbindt Winschoten met het nieuwe dorp Blauwestad.

De brug is 3,5 meter breed en bestaat uit vier gecombineerde bruggen. Wandelaars en fietsers gaan over het Winschoterdiep, de A7 en het Oldambtmeer. Ze kunnen de brug op drie plekken op en af.

Vernoemd naar oud-burgemeester

Het 800 meter lange bouwwerk ging lange tijd door het leven onder de werknaam 'de Blauwe Loper'. Vorige week werd de brug vernoemd naar oud-burgemeester Pieter Smit, die in 2018 plotseling overleed. Dat was volgens RTV Noord de wens van inwoners van Oldambt.