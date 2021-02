Mogelijk veel meer 'zwarte lijsten' en dus meer compensatie bij Belastingdienst

Kamerleden willen weten hoeveel mensen hiervan het slachtoffer werden, maar Vijlbrief kan dat vandaag niet zeggen. Er is begonnen met een inventarisatie maar er moeten tussen de 300.000 en 500.000 beschikkingen doorgenomen worden.

Tweede Kamerleden, onder wie Leijten (SP) en Omtzigt (CDA), drongen er vandaag opnieuw op aan dat ook echt eens duidelijk wordt hoe de lijsten tot stand kwamen.

"We weten niet hoe de risicoselectie mensen eruit pikte als fraudeur. Ik wil dat alle systemen geschoond worden op discriminatie op afkomst, inkomen en gezinsgrootte", aldus Leijten.

Ook is niet duidelijk met welke andere overheidsorganisaties de zwarte lijsten allemaal zijn gedeeld. Dat moet snel duidelijk worden, benadrukte Denk-Kamerlid Azarkan.

Vijlbrief hoopt eind deze week meer te kunnen zeggen over de aantallen waar het om gaat. Volgens SP- Kamerlid Leijten duurt het allemaal erg lang. Al in maart 2020 gaf Vijlbrief volgens haar aan dat er mogelijk veel meer mensen aanspraak kunnen maken op compensatie. "Er is in een jaar weinig gebeurd. Er is een jaar verloren gegaan, ik vind dat echt niet kunnen.""