Angelina Jolie laat enige oorlogsschilderij Churchill veilen

Veilinghuis Christie's veilt op 1 maart in London een schilderij van Winston Churchill, het enige schilderij dat hij tijdens Tweede Wereldoorlog schilderde. Het is nu nog in bezit van actrice Angelina Jolie.

Churchill schilderde Tower of the Koutoubia Mosque in januari 1943 in Marrakesh, nadat hij, de Amerikaanse president Roosevelt en ook de latere Franse president De Gaulle in Casablanca hadden overlegd hoe de strijd tegen Duitsland zou worden voortgezet. De Duitse troepen in Noord-Afrika waren op dat moment zo goed als verslagen.

Na de conferentie reisden Churchill en Roosevelt naar Marrakesh, waar Churchill zijn gezicht op de Koutoubia-moskee schilderde. Op de achtergrond is het Atlas-gebergte te zien.

Hij gaf het schilderij aan Roosevelt als aandenken. Roosevelt vond het prachtig: