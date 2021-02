3280 nieuwe besmettingen, laagste aantal sinds 1 oktober

Over langere tijd bezien daalt het aantal covid-patienten in het ziekenhuis wel, maar het gaat niet hard. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is daar niet ongerust over: "De gemiddelde ligtijd van een covid-patient in het ziekenhuis is ongeveer vier weken, dus duurt het lang voordat de bezetting in het ziekenhuis de daling van de besmettingen volgt. Het is de spreekwoordelijke olietanker die maar langzaam van koers verandert."

27 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden 27 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er 40. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 65 doden per dag, tegen 76 doden per dag een week eerder. Drie weken geleden lag het gemiddelde nog op 105 doden per dag.