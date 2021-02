Brand bij varkenshouderij met 9000 varkens in Netterden

Bij een varkenshouderij in Netterden in Gelderland woedt een grote brand. Op het terrein staan meerdere aan elkaar gekoppelde stallen met 9000 varkens.

De brand is in een van die stallen, vermoedelijk in het plafond. Mogelijk is het vuur ontstaan in de luchtwasser, schrijft Omroep Gelderland. De brandweer probeert de varkens naar buiten te halen.

Volgens de brandweer is het vuur lastig te bestrijden. De oorzaak van de brand nog onbekend. De rook trekt weg richting Netterden. Onduidelijk is of daar gevaarlijke stoffen in zitten.