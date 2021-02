Stuwen open, kering dicht: Rijkswaterstaat bereidt zich voor op hoogwatergolf

Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op de komst van een hoogwatergolf in de Rijn, Waal en IJssel. Donderdag en vrijdag wordt een piek verwacht.

"We zijn altijd alert bij hoogwater", zegt Rijkswaterstaat-woordvoerder Suzanne Maas. "Het wordt niet zorgwekkend, maar we moeten wel echt dingen doen en de grilligheid van het weer en water in de gaten houden, want het kan ineens snel gaan."

De waterstand in de Rijn bij Lobith zal aan het eind van de week stijgen naar 14.30 meter boven NAP door veel regen en smeltwater van sneeuw in het zuiden van Duitsland en Zwitserland.

Vanochtend was de waterstand 12.65 meter boven NAP. Als de waterstand boven de 12 meter boven NAP bij Lobith komt, treden de rivieren buiten de oevers en zijn maatregelen nodig. Rijkswaterstaat denkt dat het water na het weekeinde weer gaat zakken, maar als er opnieuw veel neerslag valt zou het ook verder kunnen stijgen.

Parkeerplaatsen en uiterwaarden

De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein op de Lek zijn inmiddels opengezet. Die zijn normaal gesproken het hele jaar dicht. De hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal is gesloten. De scheepvaart moet omvaren via de Prinses Marijkesluizen.

Water dat via de Rijn en IJssel in het IJsselmeer terechtkomt, gaat door de Afsluitdijk naar de zee. Ook zullen de Haringvlietsluizen worden opengezet.

Door het hoge water lopen uiterwaarden vol en overstromen laaggelegen parkeerplaatsen langs de rivieren. "Wij melden dat via allerlei websites. De meeste mensen die bij het water leven en wonen weten goed wat ze moeten doen."

Het water in de Maas staat nog hoog, maar zal de komende dagen zakken. Op diverse plekken langs deze rivier zijn tijdelijke schotten gebouwd om overstromingen te voorkomen.

Het hoogwater leverde bijzondere foto's op: