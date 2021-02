Amsterdam wil corporatiewoningen opkopen voor behoud sociale huur

De gemeente Amsterdam wil sociale huurwoningen van corporaties opkopen om ze te behouden als betaalbare huurwoning. Een woordvoerder van wethouder Wonen Laurens Ivens bevestigt berichtgeving hierover van stadskrant Het Parool.

Corporaties verkopen al langere tijd mondjesmaat woningen aan particulieren of beleggers, om investeringen in nieuwbouw mogelijk te maken. Amsterdam gaat nu onderzoeken of de gemeente ze kan kopen van de corporaties.

'Woningen in gemeenschapshanden'

"Op deze manier kan voorkomen worden dat er corporatiewoningen voorgoed verdwijnen naar het segment van de vrije sector. In plaats van dat sociale woningen worden geprivatiseerd, komen ze in gemeenschapshanden waarmee we voor lange termijn kunnen sturen op het gebruik", zegt wethouder Ivens in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens de wethouder gaat geen andere gemeente in Nederland zo ver om goedkope huurwoningen te behouden. "Ik ken geen voorbeelden van andere gemeenten die woningen kopen," zegt hij tegen Het Parool. "We kunnen niet anders meer."

340 miljoen per jaar

Amsterdamse corporaties verkopen de komende tijd zo'n duizend woningen per jaar, verwacht de gemeente. Als de gemeente al die woningen zou opkopen, dan gaat het om een jaarlijkse investering van zo'n 340 miljoen bij een gemiddelde prijs van 340.000 euro. De gemeente vindt het dan ook geen eenvoudige maatregel en wil de voors en tegens eerst goed onderzoeken.

"Wat zijn de financiële gevolgen van eventuele aankooptransacties voor de gemeente (aankoop tegen marktwaarde, terwijl de inzet is om blijvend te verhuren in de sociale of middeldure huur)?", aldus wethouder Ivens. Ook wil hij onderzoeken of een dubbelrol van de gemeente als huisbaas en als overheid wel wenselijk is.

Verhuurdersheffing

Volgens Amsterdam worden corporaties mede gedwongen tot het verkopen van woningen door de verhuurdersheffing. Dat is een speciale belasting op sociale huurwoningen die corporaties sinds 2013 moeten betalen. Die belasting bedraagt landelijk in totaal zo'n 1,7 miljard per jaar.

Als de Rijksoverheid die belasting zou afschaffen, dan is het volgens de gemeente niet meer nodig om woningen te kopen van corporaties. Want dan zouden die genoeg geld overhouden om te investeren in nieuwbouw zonder woningen te verkopen.