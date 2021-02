Denktank Coronacrisis: 'Belangrijk dat er perspectief komt voor na de coronacrisis'

Daarnaast moet perspectief geboden worden voor de toekomst en het welzijn van de maatschappij. De groep suggereert om door middel van dialoogtafels te kijken hoe Nederland duurzaam, groen en sterk uit de crisis kan komen.

Zo moet er worden geïnvesteerd in de publieke sector, in het onderwijs in het bijzonder en in de cultuursector. Ook moet er worden nagedacht over hoe groepen die extra hard geraakt zijn zoals jongeren en vrouwen extra gesteund kunnen worden.

'Hopen op brede discussie'

"Het kabinet is druk met het managen van de crisis, maar er zijn ook ministers die zich met de lange termijn bezighouden", zegt Hamer. "We kijken niet alleen naar boven, maar ook naar onszelf. We hopen op brede discussie in de samenleving. Zodat, als het kan, we de crisis uitkomen op een manier waarvan we zeggen: 'we komen er beter uit dan dat we er in gingen.'"