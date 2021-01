Drukte in natuurgebieden, aantal toegangswegen afgesloten

Ook in het Kralingse Bos in Rotterdam is het druk. Rijnmond schrijft dat de toegangswegen en parkeerplaatsen bij het Kralingse Bos zijn afgesloten. Handhavers houden toezicht. Fietsers en voetgangers zijn nog wel welkom.

Vanwege drukte in natuurgebied Meijendel laat de gemeente Wassenaar weten dat er beperkt auto's worden toegelaten. "Sluit niet achteraan in de file maar kom op een later moment terug", twittert de gemeente.