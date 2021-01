Corona-onderzoekers WHO bezoeken markt in Wuhan

Het onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de markt in Wuhan bezocht die wordt gelinkt aan de eerste besmettingsgevallen van het coronavirus. Het WHO-team doet in China onderzoek naar de oorsprong van het SARS-CoV-2-virus.

De experts op de gebieden van virologie, voedselveiligheid, dierengeneeskunde en epidemiologie bezochten de markt aan het eind van de middag (lokale tijd) met veel beveiliging.

In een konvooi reden ze de markt op, daarbij beantwoordden ze geen vragen van verslaggevers. Allerlei Chinese functionarissen liepen vervolgens mee over de markt. Rondom waren hekken neergezet.

Op de markt werden allerlei vissen, vleermuizen en andere dieren verkocht. Op 31 december 2019 werd de markt gesloten nadat er vier gevallen van een toen nog mysterieuze longontsteking aan de markt werd gelinkt.

Diepe reconstructie

Ook Marion Koopmans van het Erasmus MC maakt deel uit van de onderzoeksroep. De meest waarschijnlijke optie is dat het virus zijn oorsprong vond in vleermuizen, zei ze voor vertrek tegen de NOS. "Maar het proces daarvoor, hoelang dat heeft gespeeld en via welke route het virus bij de mens terechtkwam, daar hopen we meer zicht op te krijgen. Onze opdracht is om een diepe reconstructie te maken van dat begin."

Na een quarantaine van twee weken bezochten de onderzoekers eerder twee ziekenhuizen. Verder was gisteren een museum over de vroege geschiedenis van het virus aan de beurt.