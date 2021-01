Animals-gitarist Hilton Valentine (77) overleden

Gitarist Hilton Valentine van de Britse band The Animals is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was de artiest achter een van de bekendste gitaarriffjes uit de muziekgeschiedenis, die van The House of the Rising Sun.

The Animals brachten in 1964 hun versie uit van de Amerikaanse traditional over een jongen die aan lager wal raakt in het bordeel Rising Sun. Eric Burdons sonore stem worden daarop begeleid door Hilton Valentine's aanhoudende gitaararpeggio's en het gekwelde geluid van een combo-orgeltje.

The Animals hadden voor het nummer gekozen omdat ze over het volksliedje geen royalty's hoefden te betalen. Ze namen het op in tien minuten. Het zou hun doorbraak betekenen: in Groot-Brittannië en de VS kwam de single bovenaan de ranglijsten te staan. In Nederland behaalde de band geen Top-40-notering.

Klassieker

Hoewel het nummer ook werd opgenomen door Woody Guthrie, Bob Dylan en Joan Baez, wordt de versie van The Animals door velen als de definitieve versie beschouwd. Het staat ook elk jaar weer hoog in de Top 2000, de afgelopen editie op plek 124.

Nog enkele andere hits zouden volgen voor Valentine en The Animals, zoals We Gotta Get Out of This Place en Don't Let Me Be Misunderstood. Toen de band in 1966 uit elkaar viel, werkte Valentine verder aan een solocarrière. In latere jaren werkte hij wel mee aan verschillende reünies van de groep.