Groningse grensgemeente bezorgd over radioactief afval

De Groningse grensgemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opslag van hoog radioactief afval pal over de grens in Duitsland. De Duitsers overwegen gebruik te maken van oude zoutkoepels. Een aantal daarvan ligt niet ver verwijderd van Nederlandse dorpen als Ter Apel of Bourtange.

"Wij hadden op de hoogte moeten zijn". zegt GroenLinks gemeenteraadslid Eize Hoomoedt bij RTV Noord. Hij hoorde pas gisteren van de Duitse plannen. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde zegt de zorgen van de raad en de inwoners te begrijpen.

De Duitse regering is al geruime tijd op zoek naar een definitieve opbergplek voor het radioactieve afval van de kerncentrales. Eerder ging dat afval ondanks fel protest van de milieubeweging naar een zoutkoepel bij Gorleben, tussen Hamburg en Berlijn. Maar nu worden steeds vaker drie oude zoutkoepels in het Emsland genoemd als mogelijke opslagplaats: bij Börger, Wahn en Lathen.

Duidelijke informatie

Er is nog geen besluit genomen. Volgens de Duitse omroep NDR kan dat ook nog geruime tijd duren. Maar in Westerwolde zijn ze er niet gerust op, vooral omdat Lathen en Wahn zo dicht bij Nederland liggen. De gemeenteraad eist nu dat het college van B en W gaat praten met de Duitse buurgemeenten. "Zodat er duidelijke informatie komt over de ontwikkelingen en inwoners zorgvuldig en tijdig bijgepraat kunnen worden", aldus de raad in een gezamenlijke verklaring.

Burgemeester Velema, die ook pas sinds gisteren op de hoogte is, wil de zaak snel oppakken.

In 2013 ontstond ook al onrust over plannen voor opslag van kernafval in Wahn. Toen zei het provinciebestuur van Groningen dat de Duitse plannen prematuur waren.