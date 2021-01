Duwbakken met grind op drift op de Maas

Bij hoogwater en een sterke stroming op de Maas zijn vanmiddag vijf duwbakken met grind op drift geraakt. De schepen dreven geruime tijd stuurloos rond, een van de duwbakken schampte de pijler van een verkeersbrug in Roermond. Rijkswaterstaat heeft de vijf bakken weer kunnen zekeren.

Het is niet helemaal duidelijk hoe de duwbakken rond 14.00 uur los konden raken. Het waterpeil in de Maas is veel hoger dan normaal. Dat komt door de zware regenval van de laatste weken en de smeltende sneeuw in de Ardennen, meldt 1Limburg. Omdat de grindbakken stuurloos waren, waarschuwde de politie de andere scheepvaart extra voorzichtig te zijn.

Rijkswaterstaat heeft samen met deskundigen van het Nautisch Centrum in Limburg de vijf duwbakken weten te bereiken met duw- en trekboten en ze weer aan de kant gebracht. Een van de bakken werd bij een sluis vastgelegd een tweede kon bij een spoorbrug aan de kant worden gelegd. De andere drie bakken zijn teruggeduwd naar de baggermolen, de plek waar ze ook los zijn geraakt. Rond 15.30 uur was het gevaar op de Maas geweken.