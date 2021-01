NBCUniversal geeft acteurs met een handicap meer kans

Het Amerikaanse mediaconglomeraat NBCUniversal gaat acteurs met een handicap meer kans geven op een rol. Voortaan staan er bij de audities voor elke nieuwe televisieserie of film acteurs met een beperking op de lijst.

Het bedrijf wil daarmee "inhoudelijk meer een afspiegeling zijn van de wereld waarin we leven", aldus vicepresident Janine Jones-Clark. "Het vergroten van kansen voor mensen met een handicap is daar een integraal onderdeel van."

Zichtbaarheid verbeteren

Het bedrijf deed de toezegging na een oproep van de Ruderman Family Foundation die onder meer strijdt voor meer zichtbaarheid van gehandicapte mensen in de samenleving. In 2019 kreeg de stichting van CBS Entertainment al dezelfde toezegging als nu van NBCUniversal.

"Ik hoop dat andere grote studio's nu naar NBCUniversal zullen kijken en zeggen: 'dit heeft zin, we gaan ons ook hiervoor inzetten'", zegt Jay Ruderman, die aan het hoofd staat van de stichting. Ruderman hoopt dat ook Disney, Sony en streamingdiensten als Netflix en Amazon het initiatief gaan ondersteunen.

Bijna onzichtbaar

Volgens de laatste beschikbare cijfers uit 2018 wordt slechts 22 procent van de gehandicapten in Amerikaanse televisieseries en films gespeeld door een acteur met een handicap. Toch is dat al een flinke verbetering ten opzichte van 2016 toen dat slechts in 5 procent van de gevallen gebeurde.

26 procent van de Amerikaanse bevolking is volgens de overheid in meer of mindere mate gehandicapt, maar dat zie je niet terug in film- en televisieproducties. Daar zijn gehandicapten bijna onzichtbaar en dat beïnvloedt volgens Ruderman hun kansen binnen de maatschappij. Zo is de werkloosheid onder gehandicapten hoog en dat heeft volgens Ruderman "vooral te maken met stigmatisering".

Oefening baart kunst

Ook al geeft de toezegging van NBCUniversal geen garantie op het inhuren van gehandicapten, toch moet de waarde van het in ieder geval een kans krijgen om auditie te doen niet worden onderschat, zegt actrice Eileen Grubba. De aan haar been verlamde actrice speelde in onder meer de HBO-serie Watchmen, de Amazon-serie Sons of Anarchy en had gastrollen in tientallen series waaronder CSI: Miami en ER.

"Je moet het vaker doen om er goed in te worden", zegt ze. "En als je het dan op moet nemen tegen mensen die wel tien keer per week auditie doen terwijl jij maar hooguit drie keer per jaar wordt uitgekozen, dan heb je niet dezelfde vaardigheden."

Volgens Grubba kan het besluit van NBCUniversal en CBS leiden tot grotere veranderingen. "Het is een grote overwinning voor onze gemeenschap, voor inclusiviteit en hopelijk voor alle mensen die al jaren proberen een kans te krijgen in de entertainmentindustrie."