WO II oververtegenwoordigd in duizenden bodemschatten Goffertpark Nijmegen

Rantsoenblikken, munitiekisten en zelfs een deur van een Amerikaanse officierswagen: het is een greep uit de voorwerpen die in de afgelopen maanden werden gevonden in de bodem van het Nijmeegse Goffertpark. Nu er geen concerten worden gehouden, greep de gemeente Nijmegen de kans om uitgebreid bodemonderzoek te doen.

In totaal zijn 3650 objecten gevonden, vooral metalen voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. De vele munitiekisten, van zowel het Duitse als het Britse leger, waren bijna allemaal leeg. Munitie die werd aangetroffen is door de EOD in het park tot ontploffing gebracht.

Verder werden er ook sporen van het dagelijks leven van de militairen gevonden. Onderdelen van een Duitse radio, flessen voor bier, wijn of Engelse dry gin, tandenborstels, munten en een talisman met Sint-Christoffel. Ook zijn er fragmenten van Engelse kranten aangetroffen, meldt Omroep Gelderland.

Kampement

Hoewel er in het verleden vaker explosieven werden gevonden in het park, leverden de materialen volgens de gemeente geen direct gevaar op. Wel veroorzaakten ze vertragingen bij de opbouw van concerten en andere evenementen, zoals toen er voor een concert van Guns N' Roses een granaat werd aangetroffen.

Het Goffertpark in Nijmegen was tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik door de Wehrmacht, met een luchtafweergeschut in het midden en een oefenweide daaromheen. Nadat Nijmegen door de geallieerden was veroverd, kwam er een overwegend Brits kampement, dat diende als uitvalsbasis voor het Rijnlandoffensief in februari 1945.

De Nijmeegse Truus Peters woont al haar hele leven tegenover het park. "We hebben toen met 27 kinderen op een tank gezeten. Dat weet ik nog heel goed", zegt ze op de website van de gemeente Nijmegen. "We hebben een rondje gemaakt door heel het Goffertpark. Toen de Engelsen hier zaten, was het voor mij eigenlijk een hele leuke tijd, ondanks dat het oorlog was."

Ouder dan WO II

Een aantal vondsten komt uit de tijd voor de Tweede Wereldoorlog. Zo werden kleipijpen en aardewerk gevonden uit de achttiende of negentiende eeuw. Er werd een vondst gedaan uit de Romeinse tijd: een munt, vermoedelijk uit de tijd van Hadrianus, die regeerde van 117-138 na Christus.

Alle vondsten worden in het voorjaar tentoongesteld in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Nu de opgraving is afgerond gaat de gemeente het park weer inzaaien. Dat kan als het langere tijd voldoende warm en droog is, zodat het gras goed kan groeien.