Vier weken cel voor plunderen winkel tijdens rellen in Rotterdam

De rechtbank heeft een 25-jarige man uit Zwijndrecht veroordeeld tot vier weken cel voor het plunderen van een winkel in Rotterdam.

De man is de eerste die in Rotterdam is veroordeeld in een snelrechtzitting. Hij stal tijdens de avondklokrellen afgelopen maandag een zakje snoep, viltstiften en een pet uit een Zeeman-winkel aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid.

Volgens de rechter betrof het geen gewone diefstal. "U droeg bij aan het geheel. Dan past ook een veel hogere straf", schrijft Rijnmond.

De man moest na de uitspraak meteen de cel in.