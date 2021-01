Kabinet stuurt aan op openen basisscholen in week van 8 februari

Het kabinet stuurt erop aan dat de basisscholen in de week van 8 februari weer opengaan. Dat melden Haagse bronnen. Naar verluidt vindt de ministerraad de schade voor de kinderen om nog langer thuis te zitten zo groot dat een langere sluiting onverantwoord is. De knoop is nog niet helemaal doorgehakt, omdat het kabinet een nader advies van het Outbreak Management Team afwacht.

Na afloop van de ministerraad hielden de meeste ministers ook nog een slag om de arm, maar demissionair minister en CDA-leider Hoekstra acht de kans dat de scholen weer opengaan zeer groot.