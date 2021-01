Assertieve 80-jarigen al gevaccineerd in Amsterdam

Dinsdag werd de eerste thuiswonende 90-plusser ingeënt. Na vandaag kunnen ook de eerste thuiswonenden vanaf 85 jaar een brief verwachten waarmee ze een afspraak kunnen maken. Toch zijn bij de vaccinatiestraat bij de Amsterdamse RAI afgelopen week al vijf mensen van begin tachtig gevaccineerd.

Toen ze de uitnodigingsbrief van een 90-plusser bekeek, dacht een 82-jarige vrouw die niet bij naam wil worden genoemd in dit artikel: "Ik bel dat speciale afsprakennummer ook gewoon even." Haar naam is wel bekend bij de redactie. Tot haar verrassing zei de GGD: kom maar langs. Ze tipte een aantal leeftijdsgenoten en alle vijf zijn ze afgelopen week gevaccineerd.

Lopend vuurtje

Het gaat om een man van 80, een echtpaar van 80 en 84 en een echtpaar van 82 jaar, allemaal thuiswonend. Volgens de vaccinatievolgorde van het ministerie van Volksgezondheid vallen zij onder de groep 'thuiswonende 60-plussers', die vanaf half februari wordt opgeroepen en gevaccineerd.

Maar toen deze mensen begin deze week met de GGD belden, konden ze dus meteen terecht. "Er was gewoon plek. Kom maar, werd er gezegd.". De vrouw belde vervolgens met haar huisarts. "Die wist ook niet dat het al kon", vertelt ze aan de NOS. "Het ging hier in de buurt als een lopend vuurtje, maar toen donderdag meer mensen van begin tachtig vroegen om een vaccinatie, kon het al niet meer. Toen waren opeens wel alle plekken vol."

Alles benutten

Een woordvoerder van de GGD Amsterdam bevestigt dat er al mensen buiten de afgesproken doelgroep zijn gevaccineerd. "We hebben deze week 100 vaccins per dag voor de thuiswonende 90-plussers beschikbaar, volgende week zijn dat er 233 per dag. Als er afspraken niet benut worden, dan bellen we huisartsen en vullen we ze in overleg alsnog in."

Hoe het kon dat de vijf tachtigers zonder tussenkomst van hun huisarts een afspraak konden maken, kan ze niet zeggen. Wel vindt ze het "heel assertief van ze".

Praktisch prikken

Ook bij verpleeghuizen zijn aan het eind van de dag wel eens vaccins over. "We adviseren altijd om dan praktisch te denken", legt een woordvoerder van het RIVM uit. "Kijk bijvoorbeeld op de gang of er iemand is die nu nog niet aan de beurt is, maar later door de huisarts zou worden gevaccineerd bijvoorbeeld." Ook andere werknemers binnen het verpleeghuis zouden kunnen worden ingeënt. "Zolang het maar niet wordt weggegooid."

Ze benadrukt wel dat het goed moet worden geregistreerd omdat diegene drie weken later ook de tweede prik moet krijgen. "Het is dus niet de bedoeling om bij wijze van spreken een rondje door de buurt te lopen om te kijken of er nog belangstellenden zijn."