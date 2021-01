Nigeriaanse boer hoort uitspraak in zaak tegen Shell: 'Door hen ben ik alles kwijt'

Een deel van het probleem is dat sommige inwoners en lokale bendes moedwillig gaten maken in de leidingen om ruwe olie af te tappen om het illegaal te raffineren.

Shell betoogt in de rechtszaak tegen Chief Fidelis Oguru dat het om die reden niet aansprakelijk is voor de olieschade aan zijn land. Die is volgens Shell veroorzaakt door oliedieven. Bovendien zegt het bedrijf dat het niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor de vervuiling in de Nigerdelta, omdat de dagelijkse leiding daar in handen is van een Nigeriaans dochterbedrijf.

Eerder in deze rechtszaak volgde een Nederlandse rechter die redenering. Hij besliste dat het bedrijf inderdaad niet verantwoordelijk was voor het lek in het dorp van Chief Fidelis Oguru. Die ging daartegen in beroep: "Er is nooit iemand op die plek geweest die de pijplijn heeft gesaboteerd. Bovendien: Shell heeft mensen in dienst die de veiligheid van die pijplijn moeten garanderen. Als de leiding gesaboteerd was, hadden zij toch meteen kunnen komen?"

Het duurde destijds twaalf dagen tot werknemers van Shell het lek kwamen dichten.

Meerdere lekken

Milieudefensie, de Nederlandse organisatie die de Nigeriaanse boeren in de rechtbank vertegenwoordigt, vindt dat Shell zijn leidingen niet goed genoeg onderhoudt en onvoldoende beschermt tegen bendes.

De organisatie heeft groot ingezet op de zaak, mede omdat de boeren voor hen symbool staan voor alle burgers die zich gedupeerd voelen door grote bedrijven. "Een overwinning zou het begin van een nieuw tijdperk inluiden, waarin multinationals zoals Shell niet meer wetteloos hun gang kunnen gaan", schrijft de directeur in een persbericht.

Boer Chief Fidelis Oguru is zich bewust van die voorbeeldfunctie. Toch denkt hij bij het uitspreken van het vonnis vooral aan zijn eigen situatie. Hij droomt al van nieuwe akker. "Maar als de rechter beslist dat Shell de olie moet opruimen, is het misschien zelfs mogelijk om mijn eigen landbouwgrond opnieuw te gebruiken."

Maar eerst is het wachten op de uitspraak. Hij is naar de stad gereisd om daar met de andere boeren de uitspraak via videoverbinding te volgen. "Het is mijn eigendom, mijn land dat vernield is. Ik heb niks meer. Ik ben afhankelijk van God."