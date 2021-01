'Woorden partijen Urk katalysator van geweld'

Twee partijen in de gemeenteraad van Urk hebben met opruiende teksten via sociale media een bijdrage geleverd aan het ontstaan van de rellen in het dorp afgelopen zaterdag. Dat stelden meerdere partijen vanavond tijdens een spoeddebat van de gemeenteraad.

Tijdens de rellen brandde een teststraat uit. Tientallen Urkers gingen de straat op en er werd met vuurwerk en stenen gegooid, ook richting de politie. Een dag later werd een cameraploeg van de NOS belaagd.

Fractievoorzitter Hans Crebas van het CDA had kritiek op de "opruiende woorden" die fractievoorzitters van de PVV en Hart voor Urk gebruikten op sociale media en in schriftelijke vragen aan het college.

'Oproep tot wetteloosheid'

Onder een foto van de coronateststraat van de GGD in het dorp schreef Jan Koffeman van Hart voor Urk: "Opruimen die handel". PVV Urk schreef voorafgaand aan de rellen op Twitter er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat de avondklok niet gehandhaafd zou worden.

Diverse raadsleden riepen deze partijen in de raadsvergadering op hun woorden terug te nemen. Het CDA benadrukt dat deze woorden niet de oorzaak waren van de rellen, maar dat ze "als katalysator" wel hebben bijgedragen aan het geweld. "Het is een oproep tot wetteloosheid", aldus fractievoorzitter Crebas volgens Omroep Flevoland.

Jan Koffeman van Hart voor Urk geeft toe dat hij "ongelukkige woorden" heeft gebruikt. "Ik heb ontzettend veel waardering voor de medewerkers van de GGD. Deze mensen verdienen een betere locatie met een net toilet en een nette keuken." Fractievoorzitter Hendrik Wakker van de PVV benadrukt dat zijn partij niet voor rellen en brandstichting is. "We zijn wel tegen de avondklok, want dat is vrijheidsbeperking."

Uiteindelijk was de gehele raad het erover eens dat er oplossingen bedacht moeten worden om dit soort rellen te voorkomen. Tijdens het spoeddebat lieten de meeste fracties weten vierkant achter burgemeester Cees van den Bos te staan.