Gebruikers ontstemd over nieuwe smaak Parodontax-tandpasta

Een groeiende groep gebruikers van Parodontax klaagt op internetfora en sociale media over de vernieuwde samenstelling van de tandpasta. De originele smaak is verdwenen, en volgens sommigen is ook van de textuur en de werking 'tegen bloedend tandvlees' weinig meer over.

Parodontax, dat een kenmerkende zoute smaak heeft door het gebruik van planten- en kruidenextracten, wordt veel gebruikt door mensen met tandvleesproblemen. In de tandpasta zit natriumbicarbonaat, dat als een soort schuurmiddel werkt. Wetenschappelijk is overigens weinig bewezen over het effect van tandpasta's bij het tegengaan van tandvleesontstekingen, zegt Jan Willem Vaartjes, vicevoorzitter van de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen, tegen consumentenprogramma Radar.

Afgelopen september merkten de eerste gebruikers veranderingen op aan de tandpasta. Sindsdien verschijnen iedere week berichten van ontevreden consumenten op internetfora, Facebook en Twitter.