Nobelprijswinnaar scheikunde Paul Crutzen overleden

De Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen (87) is overleden. Dat heeft zijn familie tegen de NOS bevestigd. Hij overleed in Duitsland in het bijzijn van zijn naaste familie.

Crutzen kreeg in 1995 de Nobelprijs voor Scheikunde toegekend voor zijn onderzoek naar de afbraak van de ozonlaag door cfk's. Hij deelde die prijs met de Mexicaan Mario Molina en de Amerikaan Frank Sherwood Rowland.

Crutzen werd in 1933 geboren in Amsterdam. Na de hbs en mts werkte hij voor de gemeente Amsterdam. In 1958 verhuisde hij naar Zweden, waar hij computerprogrammeur werd aan de universiteit van Stockholm. Daar ging hij ook studeren. In 1973 promoveerde hij tot doctor in de meteorologie. Daarna werkte en doceerde hij in de VS het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

In de jaren 60 en 70 onderzocht hij de invloed van stikstofoxiden op de ozonlaag. Dat is een laag in de atmosfeer die onder meer het leven op aarde tegen ultraviolette straling van de zon beschermt.

In 1974 voorspelden hij, Molina en Rowland dat de ozonlaag onder invloed van de door de mens ontwikkelde cfk's binnen enkele decennia sterk zou afnemen. Het bewijs daarvoor werd in de jaren 80 geleverd. Wereldwijd werd het gebruik van cfk's in onder meer koelkasten, airco's en spuitbussen verboden.

In de loop der jaren kregen negentien Nederlanders een Nobelprijs toegekend.