OM legt na avondklokrellen beslag op auto's, loon en bankrekeningen

Na de avondklokrellen in Den Bosch en Eindhoven heeft het Openbaar Ministerie bij zes verdachten beslag gelegd op bankrekeningen. Ook zijn er twee auto's in beslag genomen en is er beslag gelegd op iemands loon.

Het geld kan later gebruikt worden om gedupeerden te compenseren. "Het is natuurlijk te gek voor woorden om te zien hoeveel schade er voor ondernemers in de steden is aangericht", zegt Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Brabant.

"We vinden het belangrijk dat juist degenen die de schade veroorzaakt hebben, daar ook verantwoordelijkheid voor gaan dragen. Ook al is het niet genoeg om de schade te compenseren, dan is het in ieder geval wel hún bijdrage aan die schade."

Dubbele strafeis

Bij en na de rellen in Eindhoven zijn 70 mensen opgepakt, in Den Bosch 52. "Dat gaan er de komende dagen en weken alleen maar meer worden", zegt de persofficier van justitie. Een groot deel, bijvoorbeeld mensen die de avondklok hebben genegeerd of niet hebben geluisterd naar een bevel van de politie om te vertrekken, is vrijgelaten. Mogelijk krijgen zij later een boete.

Mensen die nog vastzitten worden verdacht van ernstige feiten zoals openlijke geweldpleging, mishandeling, opruiing, diefstal in vereniging en vernieling. Als er geweld is gepleegd, zegt het OM celstraffen te gaan eisen. "Daarnaast nemen wij geweld tegen hulpverleners, agenten en journalisten zeer serieus. Word je daarvan verdacht? Dan kun je een dubbele strafeis verwachten."