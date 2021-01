iPhone zorgt voor recordomzet, automarkt lijkt volgende doel Apple

"We hebben dan misschien al meer dan 90 procent van de ontwikkeling voltooid, de laatste 10 procent ontwikkeling zal waarschijnlijk nog veel tijd in beslag nemen", denkt Stijn de Groen, die voor KPMG mobiliteits-ontwikkelingen volgt. "Hoewel de technologie steeds beter wordt, is deze nog niet altijd foutloos: er is nog tijd nodig om die fouten eruit te halen. Anders speel je met levens."

De Groen verwacht daarnaast dat auto's zonder stuur, nog jaren op zich laten wachten. "Die komen denk ik pas na 2030 en daar echt een jaartal op plakken vind ik lastig." Volgens hem ligt de komende jaren de focus op de ontwikkeling van elektrische auto's.

In de file iets anders doen

De focus bij de ontwikkeling van automatisch rijden, ligt nu op het punt dat een bestuurder wel aanwezig is en in bepaalde condities iets anders kan gaan doen, vertelt Bart van Arem, hoogleraar transportmodellen (TU Delft). Je moet dan denken aan files of bij zeer overzichtelijk verkeer. "Maar de bestuurder moet nog wel kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden."

Of er straks dus een Apple-auto is waar je andere dingen in kunt doen tijdens het rijden, is echt nog even afwachten. Want de bronnen van Gurman houden een flinke slag om de arm. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat Apple alleen het besturingssysteem wil leveren of zelfs helemaal van het project afziet.