Parfumketen Douglas sluit zo'n 500 winkels in Europa

De Duitse parfumerieketen Douglas sluit ongeveer een vijfde van al zijn winkels in Europa. Aan het eind van volgend jaar moeten zo'n 500 van de circa 2400 filialen de deuren hebben gesloten.

Het is vooral het gevolg van de coronacrisis, zegt de parfumerieketen. Door de lockdowns waren winkels in veel landen dicht en is de onlineverkoop toegenomen.

Met name in Zuid-Europa wordt gesneden in het aantal winkels, maar ook in Duitsland verdwijnen er 60 filialen. Het is niet uitgesloten dat er ook in Nederland winkels moeten sluiten, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Na het weekend wordt daar meer over bekend. Nederland telt 110 Douglaswinkels met ruim 2000 medewerkers.

Winst gedaald

Het Duitse concern had in 2020 een online omzet van een miljard euro. In het boekjaar 2019/2020, dat loopt tot eind september, was de omzet 3,2 miljard euro, 300 miljoen minder dan het jaar ervoor.

Het bedrijf blijft winstgevend, al daalde de brutowinst wel: in 2020 met 16,7 procent naar 292 miljoen euro. Dat kwam doordat de vaste lasten van de filialen tijdens de lockdowns bleven doorlopen. Ook is er geïnvesteerd in de verkoop via internet.

De reorganisatie en andere maatregelen moeten een besparing van 120 miljoen euro per jaar opleveren.