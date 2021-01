Door corona geen geld voor nieuw leeuwenverblijf Artis, dieren verhuizen naar Frankrijk

De drie leeuwen in dierentuin Artis in Amsterdam moeten verhuizen, omdat het park door de coronacrisis geen geld heeft voor een nieuw leeuwenverblijf, dat vier miljoen euro kost. Dat zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius tegen De Telegraaf. Het mannetje van drie en twee vrouwtjes van acht en negen jaar oud gaan half februari naar een park in Zuid-Frankrijk.

Het besluit valt Artis, dat sinds 1838 bestaat en sinds 1839 leeuwen huisvest, zwaar. "Het is een superpijnlijke beslissing", zegt Sutorius. Maar een nieuw verblijf voor de dieren is volgens hem noodzakelijk, omdat de dieren nu wonen in een verblijf dat stamt uit 1927.

"Dat was revolutionair in die tijd", zegt hij tegen de krant. "Het zien van een roofdier zonder tralies ervoor. Maar als je daar nu staat, wens je de dieren een beter en groter verblijf toe en dat kunnen we de komende jaren niet bieden."

Het volledige ontwerp voor het nieuwe leeuwenverblijf ligt al wel klaar. "Wellicht kan het over drie of vijf jaar, maar het kan ook nog tien jaar duren voordat we het kunnen realiseren", zegt Sutorius. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst wel weer leeuwen in Artis te zien zullen zien, maar hij wil het de dieren niet aandoen dat ze nog jaren op een nieuw onderkomen moeten wachten.

Bezoekers kunnen geen afscheid meer nemen van de dieren.

Ontslagen

Artis meldde eerder al dat het moet reorganiseren, waardoor zo'n 35 mensen hun baan verliezen. Het park denkt dat het de komende jaren een tekort heeft van 20 miljoen euro, dat nodig is voor noodzakelijk onderhoud en voor investeringen aan bijvoorbeeld de dierenverblijven. "Het kost 60.000 euro per dag om Artis draaiend te houden en we zijn door ons spaargeld heen", zegt Sutorius in de krant.

De dierentuinbranche luidde al eerder de noodklok, omdat de parken door de coronacrisis kampen met maandenlange verplichte sluitingen. In de zomer zei de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen tegen EenVandaag dat 27 van de ruim 30 dierentuinen in Nederland het financieel erg zwaar hebben.

Het Rotterdamse Diergaarde Blijdorp moet ook reorganiseren en tientallen banen schrappen. Ook daar is sprake van een miljoenenverlies.