'Risicoreizigers' naar het VK moeten tien dagen in quarantainehotel

Reizigers die Groot-Brittannië inreizen vanuit gebieden die zwaar zijn getroffen door corona, moeten eerst tien dagen in een quarantainehotel verblijven. Premier Johnson stelde in het Lagerhuis dat dit nodig is om nieuwe varianten van het coronavirus tegen te houden.

Het gaat om reizigers uit 22 landen die staan op de rode lijst, waaronder Zuid-Afrika, Portugal en landen in Zuid-Amerika. Nederland staat er niet op. Reizigers uit deze landen zijn al niet meer welkom in het VK. Voor Britten en mensen met een verblijfsvergunning geldt een uitzondering. Zij mogen het VK nog wel in, maar worden straks op het vliegveld opgevangen en direct in quarantaine geplaatst.

"Ze worden tien dagen lang door de overheid opgevangen, bijvoorbeeld in hotels, zonder uitzonderingen", zei Johnson. Het verblijf in zo'n hotel is voor eigen rekening, om reizigers af te schrikken. Momenteel mogen reizigers nog thuis in quarantaine.

Volgens Britse media is er nog wel onduidelijkheid over de maatregel; zo is niet duidelijk wanneer die moet ingaan en hoeveel mensen die potentieel zou treffen. Een verblijf in zo'n quarantainehotel kan honderden of duizenden euro's gaan kosten.

Volgens de oppositie gaat de maatregel niet ver genoeg. Die zag liever dat iedereen die het land binnenkomt in quarantaine moet, niet alleen degenen uit de risicolanden. "Het is duidelijk dat we onze grenzen strenger moeten bewaken", zei Labour-leider Keir Starmer dinsdag.

Honderdduizend doden

Gisteren passeerde Groot-Brittannië de grens van honderdduizend coronadoden. Daarmee heeft het land de meeste coronadoden per 100.000 inwoners ter wereld.

Sinds begin januari is het land opnieuw in een strenge lockdown. Johnson beloofde in het Lagerhuis om een routekaart op te stellen om daaruit te komen, mits het vaccinatieprogramma goed blijft lopen en er geen nieuwe varianten van het coronavirus verschijnen.