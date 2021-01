Leeswijzer: hoe maak je chocola van de dagelijkse lading coronacijfers?

Voor wie hier bovenop nog echt de diepte in wil, is er het eerdergenoemde dashboard van de Rijksoverheid. Van de ziekenhuisopnames per gemeente tot het aantal positief geteste personen in de gehandicaptenzorg - je vindt daar een berg aan cijfers.

Op het dashboard draait het vooral om de signaalwaardes

Tip voor als je tussen de bomen het bos wilt blijven zien: hier loont het vooral om te letten op de zogenoemde signaalwaardes en hoe het daarmee gaat. Dat doen de beleidsmakers immers ook. Als de signaalwaarde wordt overschreden, is de kans aanzienlijk kleiner dat er lockdownmaatregelen kunnen worden versoepeld.

Een voorbeeld bij de ziekenhuisopnames: dat zijn er nu meer dan 200 per dag. Eigenlijk is dat vijf tot zes keer te veel. Want op het dashboard is te zien dat de signaalwaarde 40 is, wil het kabinet het gevoel hebben dat de zaak in de ziekenhuizen beheersbaar is.

Iets soortgelijks zie je bij de besmettingen per 100.000 Nederlanders. De signaalwaarde is hier 7, terwijl het gemiddelde in de laatste week van januari rond de 27 ligt. Het helpt verklaren waarom het Outbreak Management Team, met de Britse variant van het virus in opmars, ook een avondklok nodig vond.