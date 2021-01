Vader en zoons verdacht van moord of doodslag op 14-jarige Lotte uit Almelo

Het Openbaar Ministerie verdenkt de vader en twee minderjarige zoons die zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo van moord dan wel doodslag. Daarnaast beschuldigt het OM hen van het verstoppen van het lichaam van het slachtoffer. De drie verdachten blijven nog zeker dertig dagen langer vast voor onderzoek.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 10 januari na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het meisje door een misdrijf om het leven is gekomen. Over de doodsoorzaak heeft justitie nog altijd geen mededelingen gedaan.

De rechtbank is het met het OM eens dat er momenteel nog genoeg redenen zijn om de drie verdachten in de cel te houden. Ze zitten in zogenoemde beperkingen, wat inhoudt dat ze - met uitzondering van hun advocaten - geen enkel contact met de buitenwereld mogen hebben, meldt RTV Oost.

Het onderzoek van de politie en het OM is nog in volle gang. Inmiddels hebben zich meerdere getuigen gemeld die mogelijk iets over de zaak kunnen zeggen, onder wie een bestuurder van een blauwe Mercedes die was gezien ten tijde van het misdrijf. De automobilist wordt gezien als een mogelijk belangrijke getuige.