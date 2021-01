Limburgse postbezorger dumpt 15.000 poststukken in garagebox

Een postbode van Sandd heeft in 2018 zo'n 15.000 stukkenpost achterovergedrukt en in een garagebox verstopt. Bij de post zaten ook zo'n 1100 belastingaanslagen.

De zaak kwam aan het licht omdat de man al maanden de huur voor zijn garagebox in Brunssum in Limburg niet had betaald. De verhuurder opende daarom onlangs de box en trof daar de post aan.

De huurder was postbezorger voor Sandd, dat hem na een aantal klachten ontsloeg, dus nog voordat de 15.000 poststukken werden ontdekt. Tegen de oud-medewerker is aangifte gedaan.

Onduidelijk is waarom de man de post niet bezorgde maar verstopte in een garagebox. Inmiddels is de post alsnog bezorgd met een excuusbrief erbij.