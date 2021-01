'Franse avondklok heeft geen duidelijk effect'

De Franse omroep heeft alleen de departementen bestudeerd met een vervroegde avondklok en constateert daar dus een verslechtering. De regering zegt dat de avondklok wél werkt, door de situatie in die betreffende departementen te vergelijken met andere delen van het land. "In de departementen waar we op 2 januari de avondklok vervroegden, is het aantal nieuwe besmettingen twee tot drie keer zo klein als in andere departementen", zei premier Castex half januari.

Vandaag toonde de regering zich voor het eerst minder optimistisch. "Het effect van de avondklok is beperkt", zei woordvoerder Gabriel Attal.

President Emmanuel Macron wil op korte termijn besluiten of in Frankrijk nieuwe maatregelen nodig zijn tegen corona. Veel specialisten dringen aan op een nieuwe, derde lockdown. Maar de regering is bang dat de Fransen dat niet zullen accepteren, na de lockdown van vorig voorjaar (17 maart-11 mei), de lockdown van vorig najaar (30 oktober-15 december) en de avondklok die sinds half december geldt.

"Als je een politieke beslissing neemt, moet je ook meewegen of het sociaal aanvaardbaar is", zei fractieleider Christophe Castaner van Macrons partij LREM. "Mensen zijn het beu, ze hebben twijfels. En dat is legitiem." Volgens televisiezender BFM wil de regering voorkomen dat het in Frankrijk tot 'Nederlandse toestanden' komt.