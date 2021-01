4774 nieuwe besmettingen, laagste ziekenhuisbezetting in een maand

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4774 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 794 meer dan gisteren. Op woensdag en donderdag is er vaker een piekje in de besmettingen te zien.

Dat neemt niet weg dat het gemiddeld aantal positieve tests blijft dalen. De afgelopen week was die daling 9 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Het is afwachten of deze trend de komende week doorzet. Enerzijds zijn de maatregelen recent verscherpt via onder meer de invoering van een avondklok. Anderzijds breidt de Britse mutatie van het coronavirus zich uit, die besmettelijker is dan de variant die Nederland al sinds de start van de crisis kent.