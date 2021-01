AstraZeneca zegt overleg met Europese Commissie af: 'Spanningen hoog opgelopen'

"Het gesprek van vandaag leek een formaliteit, maar de spanningen zijn hoog opgelopen", zegt EU-correspondent Sander van Hoorn. Gisteren had de directeur van AstraZeneca in een aantal kranten gereageerd op de reactie van de Europese Commissie. "Hij zei dat de commissie niet zo emotioneel moet reageren. Dat is dus het klimaat waar we nu in zitten."

De farmaceut voelt zich nu de boeman, zegt Van Hoorn. "AstraZeneca heeft hier geen zin in, maar op de een of andere manier moet er wel verder worden gepraat, want er is een behoefte aan vaccins van de Europese Commissie die niet verdwenen is."