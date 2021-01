Mooie plaatjes, maar ook overlast in het noorden door sneeuw

Zo meldt RTV Noord dat de N33 ter hoogte van Appingedam in beide richtingen urenlang dicht is geweest. Er was daar een ongeluk gebeurd met meerdere auto's, Het is onduidelijk of daarbij mensen gewond zijn geraakt.

Iets verderop in Appingedam gleed de berijder van een scootmobiel van de spekgladde weg af. Hij belandde in een sloot. Omstanders wisten hem snel uit zijn benarde positie te redden. Zij vingen hem op in een boerderij. Daarvandaan is hij voor alle zekerheid met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.