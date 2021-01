'Maastricht Aachen Airport mag alleen groeien als geluidshinder afneemt'

Alleen met minder geluidshinder mag Maastricht Aachen Airport (MAA) groeien. Ook moeten omwonenden worden uitgekocht. Dat adviseert CDA-prominent Pieter van Geel in een rapport aan de provincie Limburg waarmee "duidelijkheid en consensus" moet komen over de toekomst van het vliegveld tot 2030, meldt 1Limburg.

De oud-staatssecretaris wil de openingstijd van het vliegveld verschuiven van 06.00 naar 07.00 uur, waardoor het aantal mensen van wie de slaap ernstig wordt verstoord zal dalen van 1700 naar 0.

Ook pleit hij voor een 'leefbaarheidsfonds' van 10 miljoen euro om de overlast in de dorpen Geverik en Schietecoven op te lossen. Met dat geld kunnen zo'n 500 bewoners hun woning extra isoleren of kunnen ze worden gecompenseerd of uitgekocht.

De 'verkenner' Van Geel verwacht een forse stijging van het aantal passagiers op MAA tot 750.000 per jaar in 2030. In 2019 waren dat er 434.000. Hij pleit ervoor om uitsluitend vracht van en naar MAA te vervoeren, maar de keuze laat hij over aan de provincie Limburg, die eigenaar en exploitant is van het vliegveld. Het aantal personen dat ernstige hinder ondervindt van het vliegveld moet dalen van 5600 in 2019 naar 5250 in 2030.