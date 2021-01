RIVM: besmettingen dalen nauwelijks, epidemie nog in 'ernstige fase'

Het percentage positieve tests bleef stabiel op 11,7 procent. Het aantal opnames in de ziekenhuizen daalde wel iets naar 1264, 182 minder dan een week eerder. Er waren veertien IC-opnames minder.

Britse variant heeft 'R' van 1,27

Het reproductiegetal was op 8 januari 0,93, wat betekent dat 100 mensen met een infectie 93 anderen aansteken. Bij een R-getal onder de 1 daalt het aantal zieke mensen. Het gaat om een lichte daling ten opzichte van een week eerder, toen de R 0,98 was.

Kabinet en Outbreak Management Team maken zich vooral zorgen over de mutaties van het virus vanuit andere landen. Het RIVM schat op basis van modellen dat van de Nederlanders die de afgelopen week besmet raakten, ruim eenderde de Britse variant heeft, die besmettelijker is. Om precies te zijn lijkt het R-getal voor de Britse variant op 8 januari 1,27 te zijn geweest. Het R-getal van de 'oude variant' was ongeveer 0,89, denkt het RVIM.

Het gaat bij het R-getal van 8 januari dus om een gemiddelde van de twee varianten die momenteel in Nederland vooral worden aangetroffen. Het RIVM spreekt van twee epidemieën, waarbij de huidige strenge maatregelen de verspreiding drukken.

Zuid-Afrikaanse variant

De zogenoemde Zuid-Afrikaanse variant is inmiddels veertien keer in Nederland aangetroffen. De meeste mensen met deze besmetting zijn in Zuid-Afrika geweest, of zijn in contact geweest met iemand die daar vandaan komt. Van de Zuid-Afrikaanse variant is nog niet zeker of de bestaande vaccins er bescherming tegen bieden. De Braziliaanse Manaus-variant is in ons land nog niet opgedoken.

2379 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen of overleden dan dat er werden opgenomen. Er liggen nu 2379 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2384), van wie 674 op de IC (gisteren: 664), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Per saldo schommelt het aantal ziekenhuispatiënten al bijna twee weken tussen 2350 en 2400 en dat terwijl de besmettingen al sinds eind december in een dalende lijn zitten.